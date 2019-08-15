44. Süper Kupa İstanbul Vodafone Park'ta muhteşem bir organizasyonla sahibini buldu. Karşılaşma öncesi ve sonrası güvenlik güçleri maça gölge düşürmek isteyenlere geçit vermedi.

Yasaklı madde kullanmak, hırsızlık, maça usulsüz giriş, usulsüz bilet temini ve yasak alan ihlali yapan 12'si yabancı uyruklu 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

Karşılaşma sırasında bir kişi de sahaya girmişti. 4 arkadaşı ise o anları kaydedip, sosyal medyada yayınladı. Bu kişiler de yakalandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte bilet satmaya çalışan bir şüpheli de yakalandı.

Kaynak: TRT Haber