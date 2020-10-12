Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı verilerine göre, en çok turist çeken şehirlerin de arasında olduğu 30 büyükşehirde "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında yüzlerce işletme sertifikalandırıldı.

Sertifikasyon çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesisleri, belediye belgeli konaklama tesisleri ile Bakanlık belgeli restoran ve kafe tesisleriyle belediye belgeli restoran ve kafe tesisleri gerekli şartları sağlayarak belgelerini aldı.

Değerlendirilen 30 büyükşehir arasında İstanbul 794 işletmeyle en çok belge alan şehir olurken, Antalya 660 işletme, Muğla 334 işletme, Ankara 219 işletme, İzmir 166 işletme, Bursa 86 işletme, Aydın ise 74 işletmeyle en fazla belge alan şehirler olarak sıralandı.

Konaklama, restoran ve kafe başlıklarında hem bakanlık hem de belediye belgeli işletmeleri bulunan şehirler ise İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Trabzon oldu.

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı

Türkiye'nin "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı", tatilini Türkiye'de geçirecek yerli ve yabancı ziyaretçilere ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede alınması önerilen bir dizi tedbiri tanımlıyor.

Oda sayısı 50 ve üzeri olan konaklama tesisleri için zorunlu, oda sayısı 50'den az olan konaklama tesisleri ve diğer alanlar için isteğe bağlı olan sertifikayı almak isteyen tesis işletmeleri, yetkili uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvuruda bulunabiliyor.

Dünyada ilk örneklerden

Dünyada alanındaki ilk örneklerden olan program, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlandı.

Konaklama ve yeme-içme tesislerinin ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetlenerek, "Güvenli Turizm Sertifikası"nı vermeye yetkili olan akreditasyon firmaları, hijyen ve sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmesi yaparak bunlara ilişkin raporlar düzenliyor.

Başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderilirken, kriterlere uygun hizmet verilip verilmediği de denetleniyor.

30 büyükşehirde sertifika alan işletme sayısı

Program çerçevesinde 30 büyükşehirde "Güvenli Turizm Sertifikası" alan işletme sayısının kayıtlara yansıması aşağıdaki gibi: