Gürültü iddiasıyla komşusunun kapısını çöplüğe çevirdi

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde kendilerine ait dairede yaşayan Zengin ailesinin alt katına 2 yıl önce komşuları taşındı. İddiaya göre alt kat komşusu bir süre sonra gürültü şikayetiyle polis ekiplerine şikayette bulundu. Zengin ailesi 3 aylık bir süreçte köylerine gitti, ancak iddiaya göre bu süreçte de daireye şikayet üzerine polis ekipleri geldi.

2 yıllık süreçte yaklaşık 400 defa evlerine polis gelen aile, bir süre sonra kapılarına çöp atıldığını fark etti. Dairelerinin girişine güvenlik kamerası taktıran aile, sebze ve meyve kabukları, fındık kabukları, çiğ yumurta, su ve çöp atarak kendilerini taciz eden kişinin alt komşusu olan G.A. isimli kadın olduğunu fark etti, durum yargıya taşındı.

“Eline ne geçerse kapımıza atıyor”

Kadının eşi ile konuştuğunu ancak sonuç alamadığını ifade eden Zengin, “En sonunda bir süre önce dairemin giriş kapısına güvenlik kamerası taktırdım, videoları çekmeye başladık, bunları da sosyal medya platformlarında paylaştım. Görüntülerde de görüldüğü üzere fındık kabuğu, çay çöpü, mandalina kabuğu, taş, patates yani eline ne geçerse atıyor. Bazen balkonundan bizim balkonumuza atıyor. Her türlü bize zarar vermeye çalışıyor. Binada çocuklarımızı da rahatsız etti.” diye konuştu.