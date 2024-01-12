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Türkiye
AA 12.01.2024 16:36

Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında yaptıkları devriye faaliyeti sırasında kullanılmayan peronlar bölgesindeki duvar dibine atılan 2 sigara kartonu ve 4 litrelik kutu içerisinde 1 kilo 980 gram uyuşturucu buldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu 4 kişinin üzerinde ve eşyasında yapılan aramada ise 1214 uyuşturucu hap, başka bir aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, söz konusu uyuşturucuya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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