Düzensiz göçmen çalıştıran işletmeye 8,2 milyon lira ceza

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Oğuzeli Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaları denetledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi İl Müdürlüğü ile müşterek icra edilen denetimlerde ülkeye yasa dışı yollardan gelen düzensiz göçmenleri çalıştırdığı ve iş yerinde barınma imkânı sağladığı tespit edilen işletme sahipleri C.Y. ve A.E. isimli 2 şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Bahse konu işletmeye ise sigortasız yabancı uyruklu işçi çalıştırmak suçundan 8 milyon 268 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, geçici koruma kapsamındaki bazı yabancı uyruklu şahıslara ise yol izin belgesiz şehirlerarası seyahat etmekten 25 bin 700 TL idari yaptırım uygulandı.