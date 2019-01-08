Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bin kişi kapasiteli Mevlana Camii'nin dernek yöneticileri, caminin ve cami içindeki Kur'an kursu binasının yüksek elektrik faturalarını karşılayabilmek için kendi elektriklerini üretebilecekleri güneş panelleri sistemi kurmaya karar verdi.

Bu düşünceyi projelendiren dernek yöneticileri, gerekli maddi desteği hayırsever vatandaşlar ve cami cemaatindan alarak projeyi hayata geçirdi.

İlk olarak caminin çatısına günde 10 kilovat elektrik üreten 40 panellik sistem kuruldu. Kademeli olarak panel sayısını artıran cami, ürettiği elektrikle kendi ihtiyacından fazlasını elde etti. Böylelikle elektrik faturası ödemeyen cami, ürettiği fazla elektriği elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ'a satmaya başladı.

"Yaklaşık bin liralık elektrik faturasından kurtulmuş olduk"

Mevlana Camii İmamı Cemil Sancar, şunları söyledi:

"Devlet olarak da millet olarak da bu alanda bir atılım içerisindeyiz, herkes kendi enerjisini üretme gayreti içinde. Burada bir camimiz ve Kur'an-ı Kerim kursumuz var. Haliyle giderlerimizi nasıl düşürebiliriz diye bir arayış içerisine girdik. Araştırmalarımız neticesinde güneşten enerji üretmenin en ideal alternatif olduğuna karar verdik. Bunun üzerine 40 panelden oluşan bir sistemi kursumuzun çatısına kurduk. Bu panel bize günlük 10 kilovat kadar elektrik üretti. Bu sistemin oldukça faydalı olduğunu görünce yeni bir takım paneller daha kurmaya karar verdik. Camimizin çatısına 22 panelden oluşan yeni bir sistem kurduk. Yeni sistem ise bize 5 kilovat kadar bir enerji üretti. Ortalama bir günde güneş enerjisi ile toplamda 15 kilovat enerji üretiyoruz. Bu sayede cami ve kursumuza gelen yaklaşık bin liralık elektrik faturasından kurtulmuş olduk."

"Bu sistem ürettiğimiz enerjiyi Bursa'nın her yerine dağıtabiliyor"

Anlaşmalı oldukları bir enerji dağıtım şirketi olduğunu belirten Sancar, "Onlarla yaptığımız anlaşmada ürettiğimiz ve kullandığımız enerjiyi ölçen bir saat kullanıyoruz. Eğer saatin verilerine göre üretimimiz tüketimimizden fazla ise şirket, bu farkı bize ödüyor ve bu fark derneğimizde ödenek olarak kullanılıyor. Ürettiğimiz enerji direkt olarak camimize değil elektrik dağıtım şirketinin hattına iletiliyor. Bu sistem bizim ürettiğimiz enerjiyi sokağımıza, mahallemize hatta Bursa'nın her yerine dağıtabiliyor. Sistemimiz hem bize hem milletimize hem de devletimize bir kar getiriyor. Bir nebze de olsa devletimizin üzerinden bu yükümlülüğü almış oluyoruz" dedi.

"Bursa'da ilk"

İnsanların camiye, caddeye yakınlığından dolayı yoğun ilgisi olduğunu anlatan Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Elfaz Şahin de, "Buradaki projemiz Bursa'da bir ilk olarak gerçekleştirildi. Kurulan güneş panellerinden ürettiğimiz elektrikle ısıtma-soğutma sistemlerimizi, aydınlatmamızı ve diğer araç gereçleri çalıştırıyoruz. Şu anki durumda kışın hiç fatura ödemiyorken yazın ürettiğimiz elektriği satarak derneğimiz için kar elde ediyoruz. Bu projemizin diğer camilere bir örnek teşkil etmesini istiyoruz. Projemizi gören vatandaş gelip tebrik ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA