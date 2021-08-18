Gümüşhane kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte bulunan Taşköprü Yaylası, çöp yığınları ile doldu.

Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları ile turizm için önemli potansiyele sahip yaylada, belirlenecek tarihlerde düzenli çöp alımları yapılması isteniyor.

Doğa tutkunlarının yanı sıra yayla halkının da yakındığı kötü görüntü ve kokunun da ortadan kaldırılması için çözüm üretilmesi bekleniyor.

"Dağlardan sis kalktığı zaman atılan çöpler ortaya çıkıyor"

Doğal güzelliklerin çöplerle kapandığını söyleyen Hüseyin Ural, “İnsanlar buraya turizm amaçlı gezmeye geliyorlar, piknik yapıyorlar. Herkes çöpünü bir poşete bir çuvala koyuyor. Gelip buraya çöp konteyneri soruyorlar. Burada hiçbir yerde çöp konteyneri yok. İnsanlar da doğaya elindeki çöpü bırakıp gidiyor. Her yer çöplüğe döndü. Birkaç yıl önce burada çöp bidonları vardı ama şimdi yok. Önüne gelen çöpünü doğaya atıyor" dedi.

Selahattin Mazlum ise “Burada büyük bir çöp sorunu var. Burada yaylada belirlenen bir yer var. Yasal değil ama insanlar çöplerini oraya atıyor. Kendi evimizin çöpünü genellikle çuvallarla merkeze taşıyoruz. Burası turizm alanı. Dağlardan sis kalktığı zaman atılan çöpler ortaya çıkıyor. Bu güzel ve eşsiz manzaraya bu görüntüler yakışmıyor” dedi.