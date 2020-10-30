Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinin Kızılcadam köyü Güllüşah Mahallesi'nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.