Haber Giriş: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinin Kızılcadam köyü Güllüşah Mahallesi'nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 15:37
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