Haber Giriş: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de bölgesel karantina uygulaması devam ediyor.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kelkit ilçesine bağlı Babakonağı köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle bulaşın önlenmesine yönelik tedbirler alındığı kaydedildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün akşam saatlerinden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
Etiketler: gümüşhane haberSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 23:24
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