Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadelede kendilerine en büyük desteğin Gümüşhaneli vatandaşlar tarafından verildiğini, bütün kurallara, sosyal mesafeye uyduklarını söyledi.

"Olağanüstülük olmadıkça lütfen seyahat etmeyiniz"

İl dışında olan Gümüşhanelilere seslenen Vali Taşbilek, ''Lütfen olağanüstülük gerektiren durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akraba, yakınlarınız ve hemşerilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir. İhtiyaç duyulmadıkça, olağanüstülük olmadıkça lütfen seyahat etmeyiniz. Yerimizde, evimizde kalalım. Hep birlikte birbirimize aynı duyarlılıkta yaklaşarak bu sıkıntının üstesinden gelelim'' diye konuştu.