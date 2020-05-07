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Çatıda mahsur kalan yavru kedileri itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir iş hanının çatı katında mahsur kalan yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yenice Mahallesi'nde bir iş hanının çatı katından uzun süre yavru kedi sesi duyan çevre sakinleri itfaiyeyi aradı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan iş hanının çatısına vinç yardımıyla çıkan ekipler, 5 yavru kediyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Ekipler tarafından koruma altına alınan kediler, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi yetkililerine teslim etti.
Etiketler: yavru kedi Mahsur kalmak itfaiyeSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 14:21
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