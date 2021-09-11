Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümrük kaçağı 800 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan minibüste 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Otoyolun Körfez mevkisinde durdurulan minibüste yapılan aramada 800 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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