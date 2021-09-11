Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Otoyolun Körfez mevkisinde durdurulan minibüste yapılan aramada 800 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.