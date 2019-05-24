Giresun’un Güce ilçesindeki bir hidroelektrik santralinin yemekhanesinde kaydedilen görüntülerde, santrale gelerek gezgin olduğunu, yolunu kaybettiğini söyleyen terörist Aras Aslan, oradakilerden kendisini şehre götürmelerini istedi.

Santraldeki güvenlik görevlisi ve çalışanlar, şahsın terörist olabileceğinden şüphelenerek, teröriste yemek yemesini, biraz dinlenmesini söyleyerek oyaladı.

O sırada, çalışanlardan biri güvenlik güçlerine haber verdi. Çok geçmeden bölgeye gelen güvenlik güçleri, teröristi oturduğu masada gözaltına aldı.

Kaynak: TRT Haber