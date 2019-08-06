Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Yücel Demirci, akşam saatlerinde çalıştığı masasında aniden fenalaşarak olduğu yere yığıldı.

42 yaşındaki Demirci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, Yücel Demirci'nin ambulansta duran kalbini yeniden çalıştırılmak için yoğun çaba harcadı.

Evli ve 3 çocuk babası Yücel Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'nun Araç ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yücel Demirci'nin 1 hafta önce 3'üncü kez baba olduğu öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber