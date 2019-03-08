ATAK, HÜRKUŞ, ANKA...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen çelik kanatlı kuşlar.

Onların gökyüzü ile buluşmasında, hayallerinin peşinden cesaretle giden kadın çalışanların payı çok fazla. Yaptıkları ile gökyüzüne imzalarını atıyorlar.

O kadın çalışanlar hikayelerini TRT Haber'e anlattı.

ATAK ve HÜRKUŞ'u uçuran ilk kadınlar TUSAŞ mühendisleri

Uçuş test mühendisi Hilal Devecioğlu, yerli taarruz helikopteri ATAK'ı uçuran ilk kadın pilot.

"Helikoptere ilk bindiğimizde çıkan helikopterin ilk defa sizinle motor çalıştırdığını görüyorsunuz, sonra ilk uçuşa çıktığınızda aslında gözünüz kulağınız neyiniz varsa kokpit içerisinde oluyor. Çünkü bu helikopterin sizin onayınızdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Jandarma'da çeşitli bölgelerde zor şartlarda uçacağını biliyorsunuz."

Elif Cansu Fersoy ise, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un test mühendisi. Onu kullanan ilk ve tek kadın. Fabrikadan çıkan her uçağın uçuş ve manevra kabiliyetine kadar her türlü testinden sorumlu.

"Fizyolojik anlamda insanı zorlayan manevra kabiliyetleri çok fazla olan bir uçak, öyle manevralar var ki kendi ağırlığınızın altı yedi katı yüklere maruz kalıyoruz, sadece kadın değil ama birçok insanın zorlanarak yapacağı bir iş."

Kritik projelerde kadın çalışanların emeği çok fazla

Savunma sanayisinin kadın kahramanları yalnızca kabinde değil.

Kimi TUSAŞ'ta tasarım yapıyor, proje geliştiriyor. Kimi insansız hava aracını kontrol ediyor. Kimi uydu tasarlıyor. Hepsi kritik görevlerde yer alıyor.

TÜRKSAT 6A Tasarım Mühendisi Fatmanur Özcan, "Uydular üzerine çalışıyoruz, başladığım günden bu yana TÜRKSAT 6A projesinde yer alıyorum. Benim bulunduğum bölüm itibarıyla tasarım bölümünde çok fazla kadın var" dedi.

Türkiye'nin göz bebeği savunma projelerinin birçoğunda TUSAŞ'ın kadın çalışanlarının hayal gücü ve emeği var.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Seyit Taşdelen-Yahya Ercan