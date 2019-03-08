Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 50 bin konut müjdesini geçtiğimiz günlerde İstanbul'da "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı Töreni"nde vermişti.

"240 aya kadar vade seçeneği olacak"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, dev konut kampanyası ile ilgili detayları açıkladı.

Bulut, "Az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacak. Önem ve öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi mutlaka az katlı olacak. Konut fiyatı 116 bin 400 liradan başlayıp 13 bin 968 liradan başlayan peşinat miktarları ve 388 liralık bir aylık taksidiyle beraber 240 aya kadar bir vade seçeneği bulunmakta" dedi.

"Talep toplama 19 Nisan'a kadar sürecek"

Konut sahibi olmayan vatandaşları hedeflediklerini belirten Bulut sözlerini şöyle sürdürdü:

"İl sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etme şartı var. 2+1 konutlar için 25 yaşı 3+1 konutlar için 18 yaşı doldurmuş olmak gerekiyor. Dolayısıyla çok yoğun bir ilgi var. Talep toplama işlemleri 19 Nisan'a kadar devam edecek. Mecbur bir kura yöntemi belirlememiz gerekiyor. Bu kura yöntemi de noter aracılığıyla yapılacak. 2+1'lerde konut tesliminden sonra taksitler başlayacak."

Yeni konutlar, 2019 yılında 67 şehirde 140 proje ile gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında İstanbul'da 6 bin 300, Ankara'da 2 bin 934, İzmir'de 2 bin 584 konut inşa edilecek.

Kaynak: TRT Haber