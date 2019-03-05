Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'da "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı Töreni"nde konuştu.

"İstanbul'da 6,5 milyon eve doğalgaz ulaştırdık"

Haliç'in eski hali neyse şimdi İzmir Körfezi'nin hali odur. Arıtma tesisleriyle boğazın pis sularla kirletilmesine mani olduk. İstanbul'u CHP belediyesinden 2,5 milyar lira borçla devraldım. Borçları ödemekle kalmadım, Melen'den su getirdim. Şu anda İstanbul'da 6,5 milyon eve doğalgaz ulaştırdık.

"Girdiğimiz her mücadelede İstanbul yanımızdaydı"

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 400 bin oldu. İstanbul'un taleplerine cevap vermek için çalıştık, çabaladık, İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk.

"Taksim Meydanı yayalara ait olacak"

1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. İstanbul, 31 Mart'ta aynı zamanda geleceğine karar verecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık inşa ediyoruz. Taksim Meydanı'nda araç göremeyeceksiniz, trafik alttan olacak, meydan yayalara ait olacak.

"Tersane İstanbul, uluslararası bir iftihar projesidir"

Haliç Tersanesi Bilim Sanat Merkezi oluyor. Beyoğlu, Kasımpaşa değişiyor ve bir çekim merkezi haline geliyor. Tersane İstanbul bir başka olacak, uluslararası olan bir iftihar projesidir.

"50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz"

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. 2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak.

Bugün burada TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın Ziraat Bankası ve Halk bankası vasıtasıyla talep toplamaya başlıyoruz.https://t.co/T0OxArsIKM pic.twitter.com/JNxZMwlkhj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mart 2019

TOKİ'nin bu kampanyası kapsamında İstanbul'da 6 bin 300, Ankara'da 2 bin 934, İzmir'de 2 bin 584 konutun inşa edileceğini, diğer konutların da kalan illerde, mümkün olan yerlerde yayılacak. Bu projeyle kentsel dönüşüm çalışmalarını da birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatleri de gözeteceğiz. Böylece, köhnemiş alanları ortadan kaldırıp, yerlerine yepyeni her türlü alt ve üstyapıya sahip yerleşim yerleri inşa edeceğiz. Düşük ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yarın Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle yapılacak olması. Mahalle kültürünü yaşatacak şekilde şehirlerimizi dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacak.

"Konut edindirmede dünyanın en cazip ülkesi olduk"

Türkiye, konut edindirme bakımından dünyanın en cazip ülkesi haline gelmiştir. Her alanda olduğu gibi konut sektöründe de hem kalite hem sayı bakımından ölçekleri çok büyüttük. Hükümetlerimiz döneminde yabancılara satılan gayrimenkullerin tutarı, net 35 milyar dolara yakındır.

Kaynak: TRT Haber, AA