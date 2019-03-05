Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.
Kaynak: AA