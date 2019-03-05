Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Gebze'de bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezini (BİLGEM) ziyaret etti.

İsmail Demir, savunma sanayii alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Demir, SSB'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda projelendirdiği ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen katlanabilir metal mayın dedektörü "OZAN"ın denemesini yaptı.

Yanlış alarm oranı en aza indirgeniyor

Yüzde 100 yerli tasarım OZAN, kompakt yapısı ve 1 kilo 480 gram olan düşük taşıma ağırlığıyla harekat bölgesinde görev alan güvenlik birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Alanında dünyanın en hafifi olan dedektör, güvenlik birimlerinin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlıyor. Yanlış alarm oranı en aza indirgenen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere 3 farklı tespit uyarısı imkanı sunuyor.

Sistem üzerinde bulunan grafik LCD ekranıyla tespit edilen hedefin metal yoğunluğu kolaylıkla gözlenebiliyor. OZAN'ın ilk teslimatları kabul faaliyetlerinin ardından yapılacak.

Çalışma ve projeleri inceledi

Demir, TÜBİTAK BİLGEM'de mikroişlemci, tümdevre tasarım ve üretimi, kripto çözümleri ve yarı iletken teknolojilerinde yapılan çalışmaları da inceledi.

Daha sonra TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) geçen Demir, burada da motor, havacılık, batarya teknolojileri merkezleriyle sualtı akustik ve kimyasal sentez laboratuvarlarında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi bilgi aldı.

Demir, son olarak TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünde yürütülen projeleri inceledi.

Kaynak: AA