Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen ikisi kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan 4 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikisi kadın 4 PKK'lı terörist teslim oldu. Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen ikisi kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan 4 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA