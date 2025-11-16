Parçalı Bulutlu 3.9ºC Ankara
AA 16.11.2025 23:15

Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki bazı seferlere hava engeli

Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki bazı seferlere hava engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 14.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00 ve 12.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan da saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan 18.00'de yapılacak seferin 17.00'de, Geyikli'den 19.00'da yapılacak seferin ise 18.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

