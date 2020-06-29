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Giresun'da ekipler kayıp İkranur için seferber oldu
[Fotoğraf: DHA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda 150'den fazla personel görev yapıyor.
İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından gece de sonuç alınamadı.
Bölgede jandarma özel harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki arama köpeğiyle Tirsi'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalarda 150'yi aşkın personel görev alıyor.
Etiketler: kayıp kız çocuğu İkra Nur Tirsi giresunSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:39
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