Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerinin, Erzincan’da 31, Iğdır’da 29, Erzurum’da 23, Kars’ta 22, Ağrı’da 25 ve Ardahan’da 21 derece olması öngörülüyor.