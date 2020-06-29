Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi saat 07.06 dolaylarında 4,4 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Deprem yerin 63 kilometre altında gerçekleşti.

Dün akşam saatlerinde de Marmaris 5,2 büyüklüğünde bir deprem ile sallanmış, deprem çevre illerden de hissedilmişti.