Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Marmaris 4,4 ile sallandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi saat 07.06 dolaylarında 4,4 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
Deprem yerin 63 kilometre altında gerçekleşti.
Dün akşam saatlerinde de Marmaris 5,2 büyüklüğünde bir deprem ile sallanmış, deprem çevre illerden de hissedilmişti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 07:18
Son Haberler
- 07:04
- 06:23
- 05:32
- 05:13
- 04:27
Sıradaki Haber
İstanbul'da 53 adrese uyuşturucu baskını: 55 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz