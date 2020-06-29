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Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 08:55
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