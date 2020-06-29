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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplara yatmaya başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Temmuz başında yapılması gereken haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekildi. Ödemeler, bugünden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
Normalde 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında öne çekildi.
Haziran ayına ilişkin ödemeler, bugün başlıyor. İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, hak sahiplerinin T.C. Kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak.
T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.
IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.
Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.
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