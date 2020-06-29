Haber Giriş: Kaynak: AA
TÜBİTAK 15 personel alacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) 15 yeni personel istihdam edilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığına personel alımı yapılacak.
Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden adaylar, uzman/uzman yardımcısı kadrolarında Ankara'da görevlendirilecek.
Başvurular 20 Temmuz'da sona erecek. Sınavla ilgili gerekli koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.
İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
Etiketler: TÜBİTAK personel alımı TÜBİTAK ilanSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 08:19
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