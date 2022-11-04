Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan 183 öğrenci taburcu oldu
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle 183 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı. Öğrencilerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçede dün, taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 183 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin tamamı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden alınan numune, Bolu'daki laboratuvara gönderildi.
Etiketler: Zonguldak Gıda Zehirlenmesi
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