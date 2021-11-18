Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gereksiz korna çalan 91 sürücüye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı belirlenen 91 toplu taşıma aracı sürücüsüne 13 bin 104 lira ceza kesti.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kamunun huzurunu bozacak şekilde korna çalan toplu taşıma araç sürücülerini tespit etmek için kent genelinde denetim yaptı.
Sivil trafik polisleri, gereksiz korna çalan toplu taşıma araçlarını plakalarından tespit etti.
Kontrol noktalarında durdurulan 91 sürücüye, kurallara uymadıkları gerekçesiyle 13 bin 104 lira ceza kesildi.
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