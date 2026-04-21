AA 21.04.2026 13:45

Gençlerden tarımsal üretime destek: 'Gönüllü Hasat Etkinliği' takvimi belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında uygulanan "Gönüllü Hasat Etkinliği"nin 2026 yılı takvimi belirlendi.

Bakanlığın açıklamasına göre "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 81 ilde yapılacak etkinliklerle, gençlerin tarıma aktif katılımı, üreticilerin hasat dönemindeki iş gücü yükünün hafifletilmesi, hasat kayıplarının azaltılması ve gençlerin kırsal kalkınma süreçlerine gönüllü katkı sunması amaçlanıyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2026 yılında 81 il müdürlüğünün toplam 164 etkinlik düzenlenmesi öngörülüyor.

Etkinlikler Artvin'de çay hasadıyla başlayacak ve Burdur'da fide dikimi, Mersin'de çağla toplama, Ankara'da sebze üretimi gibi tarımsal faaliyetlerle devam edecek.

Üretim süreçlerinin yerinde gözlemlenmesine imkan tanıyacak etkinlikler gençlerin, doğayla bağ kurmalarını ve emek-değer ilişkisini deneyimlemelerini sağlayacak.

Gönüllü Hasat Etkinliği, gönüllülük kültürünü güçlendirirken tarıma yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sunacak ve faaliyetlere, yerel yönetimler, üniversiteler ve gençlik kuruluşları da aktif katılım sağlayacak.

