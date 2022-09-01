Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğunu ve Bebek Koyu’na demirlediğini duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Geminin kıyıya 100 metre kala durduğu öğrendildi. Çok sayıda kurtarma gemisi bölgeye sevk edildi.

Çarpma riskine karşı sahile demirli yatlar bölgeden hızla uzaklaştı.

[Fotoğraf: AA]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki gemi trafiğinin de askıya alındığını şu sözlerle açıkladı:

"Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı."

İstanbul Valiliği: Can kaybı ya da yaralanma yok

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken İstanbul Boğazında dümen arızası yapan Liberya uyruklu LADY ZEHMA isimli 173 metre boyundaki kargo gemisi, bugün saat 21.00 sıralarında karaya oturmuş ve Bebek Koyu’na demirlemiştir. Gemide meydana gelen arıza nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkör ve Botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ivedilikle olay mahalline sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemelerde; herhangi bir yaralanma, can kaybı ve çevre kirliliği bulunmayan olay nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır."

BM: Gemi tahıl yüklüydü

Birleşmiş Milletler, geminin tahıl koridoru kapsamında Ukrayna'dan İtalya'ya gitmek üzere ayrıldığını açıkladı.