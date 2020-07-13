Haber Giriş: Kaynak: DHA
Gelin ve damatta koronavirüs çıktı, 45 kişi gözlem altına alındı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, dünyaevine giren gelin ve damatta koronavirüs tespit edilmesi üzerine nikahı kıyan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile törene katılan 45 kişi, evlerinde gözlem altına alındı.
Geçtiğimiz hafta Devrek Belediyesi'nde nikahı kıyılan çiftin COVID-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine yeni evli çift, koronavirüs tedavisine alındı.
Nikahı kıyan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve çiftin yakınları ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin tavsiyesi üzerine evlerinde kendilerini izole etti.
45 kişi izole oldu
Yapılan filyasyon çalışması sonucu toplam 45 kişinin evlerinde gözlem altına alındığı öğrenildi.
Devrek Belediye Başkanı Bozkurt, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı evde izole olduğunu söyledi.
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