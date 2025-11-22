Gelecek hafta sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yeni haftada yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor.

Pazartesi günü, yurdun kuzey, iç ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz, İç Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun iç ve batısı yağışlı geçecek.

Salı günü, yurdun kuzey, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısı yağışlı geçecek.

Çarşamba günü, yurdun doğusu ile batısı parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile doğusu, Marmara'nın güney ve kuzeybatısı, Ege'nin kuzeyi ve kıyı kesimi yağışlı geçecek.

Perşembe ve cuma günü yurdun geneline yakını parçalı ve az bulutlu, Kıyı Ege ile Marmara'nın kuzeybatısı yağışlı geçecek.

Yeni haftada hava sıcaklıkları yağışla birlikte kuzey, iç ve batıda azalacak. Sıcaklıklar Ankara'da 13, İstanbul'da 17, Samsun'da 19, Diyarbakır'da 14, İzmir'da 20, Erzurum'da 4, Antalya'da 22 dereceye düşecek.