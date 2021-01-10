Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu, kuzey kesimlerde çok bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En yüksek ve en düşük sıcaklıklar

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, Kars'ta 16, Ardahan'da 15, Erzurum'da 9, Iğdır'da 8, Erzincan'da 3, Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli ve Erzincan'da 10, Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Iğdır ve Ağrı'da 4 derece olması tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.