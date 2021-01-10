Gecenin en düşük sıcaklığı eksi 21 dereceyle Ağrı'da ölçüldü
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sıfırın altında 21 derece ile Ağrı en soğuk kent oldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu, kuzey kesimlerde çok bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis etkili olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
En yüksek ve en düşük sıcaklıklar
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, Kars'ta 16, Ardahan'da 15, Erzurum'da 9, Iğdır'da 8, Erzincan'da 3, Tunceli'de 2 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli ve Erzincan'da 10, Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Iğdır ve Ağrı'da 4 derece olması tahmin ediliyor.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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