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Türkiye
AA 26.03.2024 11:45

Geçen yıl 526,4 milyon araç HGS'yi kullandı

Otoyol ve köprülerde engelsiz ulaşıma imkan sağlayan Hızlı Geçiş Sistemi'nden (HGS) geçen yıl 526 milyon 364 bin 972 araç faydalandı. Araçlardan yaklaşık 159 milyon 637 bini köprülerden, 366 milyon 728 bini otoyollardan geçiş yaptı.

Geçen yıl 526,4 milyon araç HGS'yi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, HGS, engelsiz geçiş, geçiş anında otomatik ücret tahsili, trafik akışında süreklilik, radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi sayesinde uzun kullanım ömrü gibi avantajlar sunuyor.

Otoyola girişine müsaade edilen her taşıt sınıfı HGS'ye abone olabiliyor. Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında, HGS'lerin otoyollarda yaygınlaştırılmasına devam ediliyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla 264 HGS giriş, 312 HGS çıkış gişesi işletmeye açık bulunuyor.

Ücret toplama istasyonlarındaki ekipmanlar yerli tasarlandı

Otoyol ve boğaz köprüleri ücret toplama istasyonlarının tek merkezden yönetilmesi ve elektronik etiketler dahil tüm sistem ekipmanlarının yerli olarak tasarlanması amacıyla KGM ile PTT Genel Müdürlüğü arasında "Ücret Toplama Sistemlerinin Bakım, Onarım ve Tek Ana Kontrol Merkezi Üzerinden İşletilmesi ile Bankacılık Hizmetleri Protokolü" imzalanmıştı.

Söz konusu protokol kapsamında 2021'den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılırken otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatı başladı. Böylece 2023 yılı sonu itibarıyla HGS'yi kullanan toplam 526 milyon 364 bin 972 araç otoyol ve köprülerden geçiş yaptı. Bu araçlardan 159 milyon 637 bin 62'si 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprülerini, 366 milyon 727 bin 910'u da otoyolları kullandı.

- SGS'de araçlar trafik akışında ücretlendiriliyor

Öte yandan, Serbest Geçiş Sistemi (SGS) ile ücret toplama noktalarında şerit tercihi yapma zorunluluğu ortadan kalkarken araçların normal trafik akışında ücretlendirilmesi yapılıyor.

SGS'lerin kurulum çalışmalarına ilk olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlandı, sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mahmutbey, Çamlıca, Muallimköy, Mecidiye, Liman, Seferihisar, Torbalı, Işıkkent, Aydın, Kartepe, Küçükkılıçlı, Gölcük, Topağaç, Tarsus OSB, Bekirpaşa, Kurtköy, Şekerpınar ve İskenderun OSB istasyonlarında sistem tesis edildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Trafik
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