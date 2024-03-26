Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Bolu’dan Mudurnu yönüne giden Bekir Uğur idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada ters dönen otomobilde bulunan sürücü Bekir Uğur ve Ahmet Uyar ile Hakan Daşbunar yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Uyar ile Hakan Daşbunar, tedavi gördükleri hastanede gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Bekir Uğur’un da tedavisinin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.