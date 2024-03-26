Parçalı Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 26.03.2024 11:31

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
[Fotograf: DHA]

Bolu’dan Mudurnu yönüne giden Bekir Uğur idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada ters dönen otomobilde bulunan sürücü Bekir Uğur ve Ahmet Uyar ile Hakan Daşbunar yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Uyar ile Hakan Daşbunar, tedavi gördükleri hastanede gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Otomobil sürücüsü Bekir Uğur’un da tedavisinin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Bolu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bingöl’de şüpheli araçtan 734 adet tarihi eser çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Deprem bölgesine 500 milyon euro finansman desteği
13:08
Seçimlere müdahale etmek için görevlendirilen terörist yakalandı
12:59
Kurtulmuş: Yeni anayasa meselesini siyasi partilerle görüşerek takip edeceğim
12:56
Erkeklerin "bekarlığa veda partisini" kabul etmeyen mekana para cezası
12:47
İstanbul, yılın ilk 2 ayında yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi ağırladı
12:29
'Dijital Öğrenme Köprüsü' projesi hayata geçirildi
Hollanda'da dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, 75. kez ziyarete açıldı
Hollanda'da dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, 75. kez ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ