İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sultangazi’de bulunan bir gecekonduda, kurusıkı tabancaları fişek atabilen tabanca haline getiren V.D.’yi yakın takibe aldı.

Özel düzenek kurmuş

Gecekonduya baskın düzenleyen jandarma ekipleri; kurulan özel düzeneklerle içerisinin adeta bir silah imalathanesine dönüştüğünü gördü.

Baskında; 8 adet namluları değiştirilmiş, atışa ve kullanılmaya hazır vaziyette tabanca, 3 adet namlusu değiştirilecek kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca parçası ile tabancaların namlularını değiştirme maksadıyla kullanılan makine ve aletler ele geçirildi.

V.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.