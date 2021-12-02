Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gecekonduyu silah imalathanesine çevirdi
[Fotoğraf: İHA]
Piyasadan temin ettiği kurusıkı tabancaları gerçek fişek atabilen tabancaya dönüştürerek, İstanbul genelinde suç örgütlerine satan kişi yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sultangazi’de bulunan bir gecekonduda, kurusıkı tabancaları fişek atabilen tabanca haline getiren V.D.’yi yakın takibe aldı.
Özel düzenek kurmuş
Gecekonduya baskın düzenleyen jandarma ekipleri; kurulan özel düzeneklerle içerisinin adeta bir silah imalathanesine dönüştüğünü gördü.
Baskında; 8 adet namluları değiştirilmiş, atışa ve kullanılmaya hazır vaziyette tabanca, 3 adet namlusu değiştirilecek kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca parçası ile tabancaların namlularını değiştirme maksadıyla kullanılan makine ve aletler ele geçirildi.
V.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: İstanbul Jandarma Genel Komutanlığı Silah Kaçakçılığı
Son Haberler
- 11:25
- 11:22
- 11:21
- 11:19
- 11:28
Sıradaki Haber
Antalya'da zehir tacirlerine operasyon: 15 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz