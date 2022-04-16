Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri, semtte dün saat 03.30 sıralarında devriye gezdikleri sırada sokakta yürüyen bir kişiden şüphelendi.

Bekçilerin şüphe üzerine durdurdukları kişinin çantasında beyaz örtüyle gizlenerek üzerine kahve dökülmüş uyuşturucu çıktı.

Yarım milyon değerinde bonzai bulundu

Çantada inceleme yapan bekçiler vakumlu şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır yaklaşık 4,5 kilogram “bonzai” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Üst aramasında ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan şüpheli, gözaltına alındı.

Zehir taciri tutuklandı

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Z.Ö., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.