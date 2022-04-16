Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TPAO Adana'da petrol arayacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Adana'da petrol arama ruhsatı verildi. Belirlenen sahada 5 yıl süreyle petrol aranacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adana'da bulunan 15 bin 398 hektarlık sahada 5 yıl süreyle petrol arayacak.
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