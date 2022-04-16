Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da teröristler tarafından kullanılan sığınak imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Van’ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Sığınak imha edildi.
Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve kullandıkları sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi kırsalında 14 Nisan'da operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.
Sığınakta, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların da sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: Van Terör Örgütü PKK/KCK
Son Haberler
- 10:49
- 10:41
- 10:41
- 10:32
- 10:33
Sıradaki Haber
Üst geçide çarpan otomobil ikiye bölündü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz