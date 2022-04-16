Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve kullandıkları sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi kırsalında 14 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

Sığınakta, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların da sürdüğü aktarıldı.