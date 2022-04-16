Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kızılırmak'ta suyun debisi 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Geçen yılın kurak geçmesiyle Kızılırmak nehrinde su seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Türkiye'nin en uzun nehrinde karların erimesi ile birlikte su seviyesi yükselmeye başladı.
Geçtiğimiz yıl yağışlar yeterli miktarda olmadı, birçok akarsu, göl ve barajda su seviyesi ciddi oranda düştü.
Bunlardan biri de Kızılırmak'tı.
Havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Eriyen karla Kızılırmak adeta coştu. Nehirdeki suyun debisi son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Saniyede 156 metreküp su akıyor
Selçuklu eseri olan 173 metre uzunluğundaki Tarihi Eğri Köprü'nün 18 kemerinin tamamından su akmaya başladı.
Kızılırmak nehrinden saniyede 156 metreküp su akıyor.
Türkiye´nin en uzun nehri, tarımsal sulamaya önemli katkı sağlıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kuraklık Yağış
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