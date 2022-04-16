Geçtiğimiz yıl yağışlar yeterli miktarda olmadı, birçok akarsu, göl ve barajda su seviyesi ciddi oranda düştü.

Bunlardan biri de Kızılırmak'tı.

Havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Eriyen karla Kızılırmak adeta coştu. Nehirdeki suyun debisi son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Saniyede 156 metreküp su akıyor

Selçuklu eseri olan 173 metre uzunluğundaki Tarihi Eğri Köprü'nün 18 kemerinin tamamından su akmaya başladı.

Kızılırmak nehrinden saniyede 156 metreküp su akıyor.

Türkiye´nin en uzun nehri, tarımsal sulamaya önemli katkı sağlıyor.