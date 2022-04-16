Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir restoranda oturan Haşmet G. (54), konuşmak için yanına gelen oğlu Devrim G'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Haşmet G. sırtından ve boynundan yaralanırken oğlu olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Haşmet G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Haşmet G'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı Devrim G, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Zanlı polise verdiği ifadesinde, babasıyla aralarında sorunlar olduğunu, telefonla aradığı babasının kendisini konuşmak için restorana çağırdığını, küçüklüğünden beri babasından şiddet gördüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.