Olay, Kemalettin Mahallesi Şehit Ahmet Ateşe Yörük Sokak girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, markete giden taksi şoförü, otomobilinin el frenini çekmeye unuttu.

Şoför, aracının yanından ayrıldıktan birkaç saniye sonra otomobil, yokuş aşağı hareket etti. İşyerinin önünde temizlik yapan esnaf Celil Türeli, otomobilin önüne atlayarak aracı durdurmak istedi ama başaramadı.

Yaralanarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Celil Türeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.