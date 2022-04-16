Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
Bursa'da ehliyet sınavına kopya çekmek için kulaklık ve düğme kamera ile giren sürücü adayı gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılan sürücü belgesi sınavında görevliler, F.H'nin (35) kulaklıkla kopya aldığını fark etti.
Görevlilerinin ihbarıyla sınav yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde şahsın üzerinde iki kulak içi kulaklık ile düğme kamera bulundu.
Gözaltına alınan F.H'nin ilk ifadesinde kopya çektiğini itiraf ettiği öğrenildi.
Etiketler: Ehliyet
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