Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilerin Osmaniye, Mersin ve Sakarya'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye uyruklu M.E, A.E, A.A.M, A.H, R.M. ve A.H. gözaltına alındı, ikametlerde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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