Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 02:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Muğla'da 44 yaşındaki Birol Duman idaresindeki kereste yüklü kamyonet, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde şarampole devrildi. Kamyonet, yaklaşık 50 metre yuvarlanarak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi sürücü Duman’ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyonetten itfaiye ekibince çıkarılan yaralılar 41 yaşındaki Ayşe Duman, 11 yaşındaki Buğra Ege Yılan ile 8 yaşındaki Deniz Duman ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Muğla Ambulans Polis
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