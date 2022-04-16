Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobildeki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı
Malatya'da, şüphe üzerine durdurulan aracın özel düzenekle açılan bölmesinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Otomobilde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, aracın torpido kısmında özel düzenekle açılan bölmede 185 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y, A.K, M.Y'nin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
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