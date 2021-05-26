Gebze'deki bir kereste fabrikasında çalışan işçilerin kaldığı evde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Alevler, evin yanındaki kereste fabrikasına da sıçradı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangını kontrol altına alındı.

Yangın sonrasında lojman tamamen kullanılamaz hale gelirken, kereste fabrikasında ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fabrikada zarar görmeyen bazı makina ile ürünler ise güvenli bir bölgeye taşındı.