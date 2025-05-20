Parçalı Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 20.05.2025 12:47

Gebze'de boya fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gebze'de boya fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

Pelitli Mahallesi'nde bulunan boya fabrikasının kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, zabıta, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, 33 araç ve 98 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Gebze'de boya fabrikasında yangın

Kaymakam Özyiğit bölgede inceleme yaptı

Öte yandan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Özyiğit, gazetecilere, yangını çıkış sebebine ilişkin henüz ayrıntılı bilgiye sahip olunmadığını belirterek, itfaiyenin teknik incelemelerini yapacağını söyledi.

Yangına müdahale eden itfaiye, jandarma, UMKE, AFAD ekiplerine teşekkür eden Özyiğit, "Çok seri müdahil oldular. Şu an itibarıyla soğutma yapıyorlar. Etrafa daha fazla sıçrama ihtimali olabilecek yangındı aslında ama itfaiyemizin gayretiyle önlenmiş oldu. 33 araç, 98 personelle müdahale ettiler." diye konuştu.

Özyiğit, can kaybı yaşanmadığını dile getirerek, "Mal ile ilgili de iş yeri, sigorta ve güvenlik tedbirlerini almışlar. Hem mülk sahibi hem kiracılar gerekli tedbirleri almışlar. 5 bağımsız alanda 4 işletme var, biri boş. 4 işletmenin 4'ü de etkilendi, yandı ama şükür ki etrafa yayılmadı. Müdahaleyle beraber söndürülmüş oldu." ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Kocaeli Yangın
Sıradaki Haber
Bazanın içinde yakalandı: Bahanesi 'başım döndü, burada yatıyordum' oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:44
MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü
16:31
Osman Gökçek: ABB, 140 milyon bardağın hesabını verecek
16:24
Türkiye, en çok Mavi Bayraklı plaja sahip 3. ülke oldu
16:22
TÜSİAD davasında ara karar
16:15
Kamyonetle şaka yapan sürücü, arkadaşının ayağını kırdı
16:10
Bakan Tunç: Gazze'deki acı tablonun karşısında sessiz kalamayız
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
STM'nin Çok Maksatlı Destek Gemisi tanıtıldı
STM'nin Çok Maksatlı Destek Gemisi tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ