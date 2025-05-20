Az Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 20.05.2025 11:31

Bazanın içinde yakalandı: Bahanesi 'başım döndü, burada yatıyordum' oldu

Bartın'da hapis cezasıyla aranan şahıs, evde bazanın altında yakalandı. Kıyafetlerle üstünü kapatan şahsın bahanesi ise "Başım döndü, yatıyordum" oldu.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme gibi suçlardan kaydı bulunan, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası bulunan E.E.'yi yakalamak için harekete geçti.

Bartın 1.Asliye Ceza Mahkemesine ifade vermeye gitmemesi nedeniyle de araması bulunan E.E, evinde yakalandı.

Bazanın altına gizleniyordu

Savcılık kararıyla evde yapılan aramada E.E., bazanın altında gizlenirken bulundu.

Üzerini kıyafetlerle kapatan E.E., kendisine gözaltına alındığını tebliğ eden polislere, "Başım döndü, burada yatıyordum" dedi. Zanlı ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı.

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Direksiyonda eriyen ömür: İstanbullu 2024'te 105 saatini trafikte harcadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
Bakan Bolat: İhracatçıya bu yıl 33 milyar liradan fazla hibe desteği verilecek
13:11
Otomobil piyasasında "ikinci el"e yönelen talebin daha da artması bekleniyor
13:07
Konya Ovası'nda obruk alarmı: Bahar yağışları riski artırıyor
13:02
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
12:54
Sivas Valiliği'nden "kene" uyarısı
12:51
Katil İsrail ordusu yine çocukları öldürdü
Yumurtalık Lagünü bahar göçüyle şenlendi
Yumurtalık Lagünü bahar göçüyle şenlendi
FOTO FOKUS
Navigasyon yanlış yolu gösterdi, boş araziye uçtu
Navigasyon yanlış yolu gösterdi, boş araziye uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ